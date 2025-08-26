Noah Centineo preuzima ulogu Ramba u remakeu kultnog filma

Američki glumac Noah Centineo utjelovit će mladog Johna Ramba u remakeu filmske franšize „Rambo“, čiji je zaštitni znak decenijama bio Sylvester Stallone. Projekat producira Millennium Media, a zvanični naziv filma bit će „John Rambo“.

Povratak na početak priče

Prvi film o Johnu Rambu temelji se na romanu „Prva krv“ Davida Morrella iz 1972. godine. U središtu radnje nalazi se problematični veteran Vijetnamskog rata i bivši pripadnik specijalnih jedinica američke vojske, majstor za oružje, borbu prsa u prsa i gerilske taktike. Franšiza, koja broji pet filmova – „Prva krv“ (1982.), „Rambo: Prva krv II“ (1985.), „Rambo III“ (1988.), „Rambo“ (2008.) i „Rambo: Posljednja krv“ (2019.) – ostvarila je prihod od preko 800 miliona dolara širom svijeta.

Uspon karijere Noaha Centinea

Centineo je postao poznat široj publici kroz seriju „Udomitelji“ (The Fosters), a globalnu popularnost stekao je glavnom ulogom u Netflixovoj romantičnoj franšizi „Svim momcima koje sam voljela prije“ (To All the Boys I’ve Loved Before).

Osim toga, glumio je i producirao špijunsku seriju „Regrut“ (The Recruit) za Netflix, a 2022. godine pojavio se uz Dwaynea „The Rock“ Johnsona u DC blockbasteru „Black Adam“, u ulozi Atoma Smashera. Njegov najnoviji angažman bio je ulogom strijelca Briana Zawija u filmu „Ratovanje“ (Warfare) u produkciji A24, gdje je glumio zajedno s Josephom Quinnom, Kitom Connorom i Charlesom Meltonom. Publika ga je mogla gledati i u filmovima „Charliejevi anđeli“ te „Sierra Burgess je gubitnica“.

Producent i poduzetnik

Osim glume, Centineo vodi i producentsku kuću Arkhum Productions zajedno s Enzom Marcom. Njihov prvi igrani film „Our Hero, Balthazar“ premijerno je prikazan ove godine na festivalu Tribeca. Riječ je o crnoj komediji reditelja Oscara Boysona o bogatom tinejdžeru koji snima provokativne videozapise za društvene mreže, sve dok njegov život ne poprimi drastičan zaokret.

Centineo je trenutno zastupljen od strane agencija WME i Myman Greenspan Fox.