Nova lokacija: Evo gdje ćete od sada Tuzli preuzimati lične dokumente

Danas je sa radom počeo dodatni šalter prostor Odsjeka za administraciju Tuzla na novoj lokaciji. Promjena se odnosi na preuzimanje gotovih ličnih dokumenata a u pitanju je lokacija u ulici Turalibegova 13.

Iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavljuju da će se od danas lične karte, pasoši, vozačke dozvole i PBA obrasci preuzimati samo na ovoj novoj adresi.

Brža i efikasnija usluga za građane

Otvaranjem nove šalter sale proširuju se kapaciteti i unapređuje organizacija rada, s ciljem brže i efikasnije usluge za građane.

Radno vrijeme novog šalter prostora je od 7.30 do 16 sati, a od danas se sav proces preuzimanja gotovih ličnih dokumenata preusmjerava na novu lokaciju.

Važno je naglasiti da se sve ostale usluge Odsjeka za administraciju Tuzla, uključujući podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata i druge administrativne poslove, i dalje obavljaju na dosadašnjoj adresi, u zgradi sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Građanima se preporučuje da se prije dolaska informišu o statusu svojih dokumenata putem službene web stranice MUP-a TK, kroz sistem IDDEEA za provjeru statusa zahtjeva, kako bi izbjegli nepotrebne dolaske i gužve.