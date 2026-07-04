Nova tarifa prijevoza za budžetske korisnike u TK

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici dopunila je ranije usvojenu Odluku o tarifi voznih karata za putnike na mreži linija u Tuzlanskom kantonu, kako bi se otklonile nedoumice u vezi s obračunom cijena mjesečnih karata.

Nejasnoće su se pojavile jer je novi cjenovnik počeo važiti sredinom juna, dok su za zaposlenike kod budžetskih korisnika već ranije bila donesena rješenja o pravu na naknadu troškova prijevoza, a mjesečne karte za juni već su bile kupljene.

Dopunom Odluke precizirano je da se nova tarifa za zaposlenike kod budžetskih korisnika primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Iz Vlade TK navode da se na ovaj način omogućava jasnija primjena propisa i ujednačeno postupanje svih učesnika u sistemu javnog prijevoza.