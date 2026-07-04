Novi režim saobraćaja i parkiranja na Sjenjaku

Nakon što je na Sjenjaku uvedena naplata parkinga, u ovom tuzlanskom naselju počeo je važiti i novi režim saobraćaja unutar parking prostora.

Dosadašnji dvosmjerni saobraćaj više neće biti u funkciji, jer su ulaz i izlaz sada odvojeni. Vozila će na parking ulaziti s jedne strane, dok će izlazak biti organizovan na drugoj, s ciljem sigurnijeg i protočnijeg kretanja.

Uposlenici JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla tokom dana su postavljali novu saobraćajnu signalizaciju. Zbog toga se vozači pozivaju da obrate pažnju na znakove i poštuju izmijenjeni režim kretanja, kako bi se izbjegle gužve i eventualne nezgode.

Podsjećamo, naplata parkinga na Sjenjaku već je počela. Stanari koji imaju povlaštene parking karte mogu koristiti parking mjesta namijenjena korisnicima iz ovog naselja, dok je posjetiocima plaćanje omogućeno na parking prostorima između blokova C i E, kao i između blokova B i D.

Ovi parking prostori nalaze se u Zoni 2, gdje cijena jednog sata parkiranja iznosi 0,50 KM.

Ostali parking prostori predviđeni su isključivo za stanare Sjenjaka. Vozači koji parkiraju vozila bez odgovarajuće povlaštene karte mogu biti novčano kažnjeni, a vozilo im može biti uklonjeno.

Vozačima se savjetuje da prije ulaska na parking pažljivo prate novu saobraćajnu signalizaciju i oznake, kako bi se na vrijeme prilagodili novom načinu kretanja.