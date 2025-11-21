Obilježen Svjetski dan filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je obilježen Svjetski dan filozofije u organizaciji Odsjeka za filozofiju–sociologiju. Ovogodišnji program bio je posvećen temi „Filozofija muzike – putovanje kroz zvuk i smisao“, a cilj skupa bio je potaknuti razmišljanja o odnosu filozofije i muzike te preispitati estetsku, etičku i odgojnu dimenziju muzičkog iskustva.

Događaj je otvorio dekan Filozofskog fakulteta, dr. sc. Sead Nazibegović, koji je u uvodnom obraćanju istakao da filozofija predstavlja temeljnu disciplinu iz koje proističu druge nauke te da je kao takva nezaobilazna u različitim oblastima istraživanja, pa tako i u muzici. Naglasio je da ovakvi događaji, u kojima se otvaraju pitanja vrijednosti kulture i obrazovanja, doprinose jačanju kulturne svijesti, razvijanju kritičkog mišljenja i produbljivanju obrazovnih vrijednosti.

U obilježavanju su, pored profesora i studenata Fakulteta, učestvovali i učenici srednjih škola: Gimnazije „Ismet Mujezinović“, Gimnazije „Meša Selimović“, Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“, Savremeno–umjetničke škole Tuzla i KŠC-a – Opće gimnazije „Sveti Franjo“Tuzla, kao i učenici Richmond Park International School Tuzla.

Docentica na Odsjeku za filozofiju–sociologiju, Mirela Karahasanović, izrazila je zadovoljstvo velikim interesovanjem profesora, studenata i učenika da o današnjoj temi govore iz različitih disciplinarnih perspektiva, ističući da takav angažman ulijeva nadu da će ovakvih događaja u budućnosti biti još više.

Prilika da se čuju muzičke izvedbe, prezentiraju eseji o filozofskoj tradiciji odnosa sa muzikom, izvede predstava, dramski prikaže Platonovo poistovjećivanje filozofije s najljepšom muzikom, te da se učestvuje u debati o estetskim, etičkim i odgojnim vrijednostima muzike – sve su to aktivnosti koje su doprinijele novim iskustvima i perspektivama, produbljujući razumijevanje vrijednosti muzike i njenog odnosa prema filozofiji.