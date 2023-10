Obilježen Svjetski dan vida: Učenici OŠ „Mejdan“ provjerili mogu li vidjeti sva slova na tabli

Preventivne preglede vida obavili su učenici četvrtog razreda osnovne škole Mejdan. Među njima je i Hasija. Straha nije bilo, kaže nam. Naprotiv, bilo joj je drago što će provjeriti svoj vid.

„ Bilo mi je lijepo, malo mi je bilo i zabavno, vidjela sam dobro, tako da ovo je super bilo“ rekla je za RTV Slon Hasija Imširović, učenica IV razreda OŠ „Mejdan“.

Za razliku od Hasije, određenu dozu straha imala je Šejla koja je na skriningu vida otkrila da ima određenih poteškoća.

„ Malo mogu reći da me bilo strah i stid jer nisam vidjela par slova dobro ali sam pokušala“, dodaje Šejla Husejnović, učenica IV razreda OŠ „Mejdan“.

A pokušali su i drugi đaci. Jedva su čekali sjesti u klupu i provjeriti koliko dobro vide.

„ Danas mi je bilo odlično i super. Jesi li sva slova vidio? Da, sva slova sam vidio i najbolje je bilo“, ispričao nam je Ajnur Mehinović, učenik IV razreda OŠ „Mejdan“.

„ Zatvorio sam jedno oko i pogodio sam slova, pa sam zatvorio drugo oko pa sam opet pogodio slova. Jesi li sva slova dobro vidio. Da“, pojasnio nam je Džemail Zejnilović, učenik IV razreda OŠ „Mejdan“ kako izgleda skrining vida.

Čitanje sa table, posebno ukoliko sjedite među posljednjim redovima iziskuje mnogo napora, naglašavaju nastavnici. Stoga su upravo oni ti koji prvi uoče određene poremećaje vida kod djece.

„ Ustvari najvažnije je da učitelj to prepozna. Vidimo tako što učenik slabije vidi sa table, što ponekad pogriješi kada piše u slovu mada on to zna ali zbog tog slabijeg vida oni prave grešku“, istakla je Elma Cipurković, učiteljica IV razreda OŠ „Mejdan“.

A kako ne bi nastavili praviti grešku, znatiželjni i sa nestrpljenjem jedva su čekali svoj red. Za to je zaslužna ekipa iz Doma zdravlja Tuzla. Kada su u pitanju djeca, pristup je kažu najvažniji.

„ Ovo je jedan skrining na kojem tačno možemo vidjeti da li dijete ima potrebe da dođe kod nas ili nema potrebe“, dodaje dipl. med. sestra Sanela Brašnjić, odgovorna sestra Odjeljenja za bolesti uha, grla i nosa Doma zdravlja Tuzla.

Skrining vida u Osnovnoj školi Mejdan organizovao je tuzlanski dom zdravlja u povodu obilježavanja Svjetskog dana vida. A da je za djecu ovo bio poseban dan uvjerila se i naša ekipa koja je na poklon dobila crtež jedne učenice koja je čekajući svoj red nacrtala dio atmosfere iz učionice.