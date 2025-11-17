Određen pritvor muškarcu iz Lukavca zbog proizvodnje i prodaje droge

Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Ramu Mujkića (30) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo  neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, postupajući po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda u Lukavcu, su u večernjim satima 12. novembra 2025. godine obavili pretres dvije stambene lokacije u Lukavcu koje je osumnjičeni koristio, te pronašli  i oduzeli više pakovanja u kojima je bilo oko 1 kilogram opojne droge marihuana (Cannabis sativa) i manja količina amfetamina, pripremljene za dalju prodaju. Prilikom pretresa je pronađena i oduzeta digitalna vaga za precizno mjerenje i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa činjenjem krivičnog djela.

 Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode. Obavljena je kriminalistička obrada, te je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Mujkić predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

 Istražne radnje su u toku.

