Određen pritvor muškarcu iz Lukavca zbog proizvodnje i prodaje droge

Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Ramu Mujkića (30) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, postupajući po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda u Lukavcu, su u večernjim satima 12. novembra 2025. godine obavili pretres dvije stambene lokacije u Lukavcu koje je osumnjičeni koristio, te pronašli i oduzeli više pakovanja u kojima je bilo oko 1 kilogram opojne droge marihuana (Cannabis sativa) i manja količina amfetamina, pripremljene za dalju prodaju. Prilikom pretresa je pronađena i oduzeta digitalna vaga za precizno mjerenje i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa činjenjem krivičnog djela.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode. Obavljena je kriminalistička obrada, te je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Mujkić predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.