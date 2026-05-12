Održan okrugli sto „Gdje je Europa danas?“: Mladi važan oslonac evropskog puta BiH

U vremenu sve složenijih političkih prilika u Bosni i Hercegovini, ponovo se otvara pitanje gdje se danas nalazi Evropa, a gdje je na tom putu Bosna i Hercegovina. Odgovor na to pitanje danas su pokušali dati učesnici Okruglog stola koji je organizovao Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

„Mislim da je najvažnije biti aktivan. Evropska unija, demokratija i sistem koji smo izgradili u Evropi zasnivaju se na vrijednostima. Zato je važno da učestvujemo i da ohrabrimo mlade ljude da budu aktivni, da zajedno s Evropom stvaraju bolje mjesto za život u Bosni i Hercegovini.“ kazao je otpravnik poslova ambasade Poljske u BiH Wojciech Skrobisz.

Tokom okruglog stola, istaknuto je da upravo mladi mogu biti nosioci promjena i važan faktor na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naglašeno je i da Filozofski fakultet već godinama aktivno radi sa studentima koji predstavljaju BiH u evropskim zemljama.

„Naša je intencija da budemo ustvari lideri u pojedinim procesima, a ovo je proces koji očekuje našu mladost. Mi imamo programe razmjene sa različitim evropskim zemljama, a hoćemo i želimo da taj program bude još veći. Ono što nas raduje jeste da naši studenti dobro to prihvataju i da imaju želju za odlazak u različite evropske zemlje, između ostalog i u Poljsku, i ono što je najpozitivnije oni se nakon odslušanog semestra ili dva vraćaju u BiH i svoja iskustva prenose na kolege.“ kazao je prof. dr. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta UNTZ.

A da pripreme za Evropski put počinju još u srednjoj školi dokaz su i učenici koji su pokazali zavidan nivo znanja o ovoj temi.

„Nama iz ovako male države to dosta znači jer smo proširili vidike na brojne načine. Također imali smo priliku da vidimo kako to funkcioniše u ostalim evropskim državama te da sami primjenjujemo taj način rada.“ dodala je učenica Richmond Park High School Ema Sadadinović.

Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela u proljeće 2016. godine, dok je status zemlje kandidatkinje dobila 2022. godine. Iako dio javnosti sumnja u brzinu evropskog puta BiH, mladi vjeruju da svojim pravovremenim angažmanom mogu doprinijeti tome da zemlja postane dio evropske porodice.