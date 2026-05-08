Tuzla obilježava 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan Zlatnih ljiljana

Tuzla će u subotu, 9. maja 2026. godine, obilježiti 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan Zlatnih ljiljana, odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na spomen-obilježja na Slanoj Banji.

Program obilježavanja počinje u 9 sati, kada će delegacije položiti vijence i odati počast na Spomeniku na Trnovcu, spomen-obilježju Josipu Brozu Titu i narodnim herojima iz perioda 1941–1945, Tuzlanskim jedinicama u odbrani BiH od agresije 1992–1995, Partizanskim brigadama, Zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine 1992–1995, te civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti.

Dan pobjede nad fašizmom, 9. maj ili samo Dan pobjede, praznik je koji obilježava pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Prvi put je inauguriran u 16 republika Sovjetskog saveza nakon potpisivanja predaje Nijemaca u kasno večer na 8. maj 1945. godine.

Dan Europe europski je praznik koji se obilježava 9. maja. Naime, 9. maja 1950. godine Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, poznatiji kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Europske unije.

Dan Zlatnih ljiljana u BIH obilježava se 9. maja. Zlatni ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u BiH. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate.