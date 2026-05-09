U Tuzli obilježen 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, Dan zlatnih ljiljana i Dan Evrope

U Tuzli je danas obilježen 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, Dan zlatnih ljiljana i Dan Evrope.

Tim povodom oglasio se gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, ističući da ovaj datum nije samo podsjećanje na prošlost, nego i obaveza prema sadašnjosti i budućnosti.

Na današnji dan, kako je poručio Lugavić, odaje se poštovanje svima koji su se borili protiv fašizma, mržnje i podjela.

“Tuzla je uvijek bila grad otpora zlu, grad zajedničkog života i grad koji je birao čovjeka, a ne podjele. Upravo zato antifašizam nije samo dio naše historije, on je temelj našeg identiteta”, kazao je Lugavić.