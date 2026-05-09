Otkriveno spomen-obilježje poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u Raincima Donjim

Svečanom akademijom, održanom jučer u sali BKC-a „Alija Izetbegović“ u Kalesiji, počelo je obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. Program je nastavljen i danas prigodnim aktivnostima na području općine Kalesija.

Delegacija Općine Kalesija, koju su predvodili općinski načelnik Nermin Mujkanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Damir Džafić, položila je cvijeće na spomen-kosturnicu borcima Narodnooslobodilačkog rata. Nakon toga, cvijeće je položeno i na Centralno spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

“Mi ne smijemo i nećemo zaboraviti našu antifašističku borbu, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i tokom agresije na našu državu, kada smo se borili protiv fašizma, odbranili domovinu i sačuvali Bosnu i Hercegovinu”, kazao je načelnik Nermin Mujkanović.

O značaju 9. maja govorio je i predsjednik Udruženja antifašista i boraca NOR-a Kalesija Sejfo Softić, koji je istakao da borba protiv fašizma traje i danas, jer postoje oni koji pokušavaju podrivati i dijeliti Bosnu i Hercegovinu.

U okviru obilježavanja ovog datuma, danas je u mjesnoj zajednici Rainci Donji otkriveno spomen-obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata sa područja ove mjesne zajednice.

Spomen-obilježje otkrili su načelnik Nermin Mujkanović, predsjednik Građevinskog odbora za izgradnju spomenika Zijad Požegić, predsjednik Vijeća MZ Šahim Suljkanović, te Edin Humić, sin poginulog borca i dobitnika priznanja „Zlatni ljiljan“.

Obraćajući se prisutnima, načelnik Mujkanović je kazao da svako ime uklesano na spomen-obilježju nosi priču o hrabrosti, časti i ljubavi prema domovini.

“Ti naši heroji nisu birali lakši put. Izabrali su put odbrane istine, slobode i dostojanstva, vjerujući da Bosna i Hercegovina mora opstati kao država svih njenih ljudi”, rekao je Mujkanović.

Dodao je da zahvaljujući onima čija su imena uklesana u mermerne ploče, danas imamo pravo slobodno govoriti svojim jezikom, odgajati djecu, graditi domove i planirati budućnost na svojoj zemlji.

“Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo mir, jedinstvo i državu Bosnu i Hercegovinu”, poručio je načelnik Kalesije.

Predsjednik Građevinskog odbora za izgradnju spomen-obilježja Zijad Požegić zahvalio je prisutnima, ističući da je spomen-obilježje trajni podsjetnik na teška vremena, ali i opomena budućim generacijama da se zlo nikada ne ponovi. Prisutne je upoznao i sa aktivnostima koje su provedene tokom izgradnje spomen-obilježja.

Prigodnim recitalom obratio se i Sead Suljkanović, čiji je brat ubijen tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i čije je ime uklesano na spomen-obilježju u Raincima Donjim.

Na kraju programa, mjesni imam Nermin ef. Spahić proučio je dovu za sve šehide, poginule borce i žrtve agresije na Bosnu i Hercegovinu.