Eksplozija u Minhenu: Oktoberfest zatvoren zbog prijetnje bombom

Svjetski poznati festival piva Oktoberfest u Minhenu privremeno je zatvoren do 17 sati u srijedu, nakon što je grad potresla eksplozija u kojoj je poginula najmanje jedna osoba.

Eksplozija u Minhenu i prijetnje bombom

Policija je potvrdila da je u ranim jutarnjim satima u sjevernom dijelu bavarske prijestolnice došlo do požara u jednoj zgradi, gdje su pronađene i eksplozivne zamke. Specijalizirane jedinice pozvane su da ih deaktiviraju.

U blizini mjesta eksplozije pronađen je i potpuno izgorio kombi, a nedaleko od obližnjeg jezera policajci su pronašli povrijeđenu osobu. Uprkos naporima ljekara, ta osoba je preminula.

Grad Minhen saopćio je da je odluka o zatvaranju Oktoberfesta donesena zbog prijetnje bombom u vezi s ovim incidentom. U zvaničnom saopćenju navodi se i da su gradske vlasti primile pismo prijetećeg sadržaja.

Istraga u toku

Istražitelji zasad pretpostavljaju da je riječ o namjernom podmetanju požara. Policija nastavlja istragu, a građanima je upućen apel za oprez i razumijevanje zbog privremenih mjera sigurnosti.

Oktoberfest, koji svake godine u Minhen privuče milione posjetilaca iz cijelog svijeta, nastavit će se nakon završetka policijskih provjera i procjene sigurnosne situacije.