Olimpijski komitet BiH proglasio najbolje sportiste

U multimedijalnoj sali Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine sinoć je održano 14. izdanje manifestacije “Izbor sportiste godine”, jednog od najznačajnijih godišnjih događaja u domaćem sportu. Organizator je Olimpijski komitet BiH, a ovogodišnja ceremonija realizirana je uz specijalno pokroviteljstvo Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najveće priznanje, titulu sportiste godine za 2025., ponijela je najuspješnija bh. plivačica Lana Pudar.

U videoobraćanju, Pudar je zahvalila organizatorima i istakla da joj priznanje predstavlja dodatnu motivaciju. Naglasila je da na Univerzitetu Virdžinija predano trenira i predstavlja Bosnu i Hercegovinu s ponosom, te poručila da se nada novim rezultatima koji će obradovati domaću sportsku javnost. Zahvalila je i na kontinuiranoj podršci, podsjetivši na važnost zajedničkog ulaganja u budućnost bh. sporta.

Tokom svečanosti dodijeljen je niz priznanja najuspješnijim sportistima, trenerima, klubovima i sportskim kolektivima. Za najbolje mlade sportistkinje proglašene su teniserka Tea Kovačević i streljačica Zakira Pušina, dok su u muškoj juniorskoj kategoriji nagrađeni skijaš Anur Mehić i atletičar Enhar Mahmić.

Nagrada za najuspješniji sportski klub pripala je Taekwondo klubu “Novi Grad Sarajevo”, a za najbolju reprezentaciju proglašena je seniorska košarkaška selekcija Bosne i Hercegovine. Priznanje za najuspješnijeg trenera dobio je Damir Đedović za rezultate u plivanju.

Olimpijski komitet BiH uručio je i specijalna priznanja pojedincima, ekipama i organizacijama koje su doprinijele promociji sporta i olimpijskih vrijednosti. Među dobitnicima su Specijalna olimpijada BiH, vaterpolo reprezentacija U16, Borsa Open, Jelena Stojanović i Allem Merdan. Nagrađeni su i predstavnici neolimpijskih sportova – karatisti Kenan Šiljak i Emina Sipović, članovi ITF reprezentacije, motociklista Mario Kojić i aeromodelar Haris Jusufbašić.

Posebna priznanja uručena su i sportistima koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom godine, među kojima su paraplivač Ismail Barlov, reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci, streljač Amir Memišević, plivačica Zerina Vrabac, taekwondista Nino Šeremet i powerlifter Sejfo Šehović.

Dodijeljena je i nagrada za životno djelo, koju je ove godine ponio legendarni fudbaler Mirsad Fazlagić, dok je titulom ambasadora sporta nagrađen Sergej Barbarez. Priznanje za medijsku promociju olimpijskih vrijednosti uručeno je Admiru Salihoviću s FACE TV-a, a nagrada za dugogodišnji trenerski rad pripala je Harisu Husiću.

Na kraju manifestacije uručene su diplome Međunarodnog olimpijskog komiteta polaznicima Naprednih kurseva menadžmenta u sportu. Program je ove godine uspješno završilo 15 polaznika iz sportskih saveza i institucija u BiH.