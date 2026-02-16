Oskarovac Robert Duvall preminuo u 96. godini

Nedžida Sprečaković
robert duvall Geoff Robins Afp
Robert Duvall/ FOTO: Geoff Robins/ Afp

Oskarovac Robert Duvall preminuo je u 96. godini, a vijest je potvrdila njegova supruga Luciana, prenose mediji.

U poruci upućenoj javnosti navela je da je Duvall preminuo mirno, kod kuće, okružen porodicom, te zamolila za privatnost dok se opraštaju i prisjećaju trenutaka koje je ostavio iza sebe.

Duvall je iza sebe ostavio karijeru dugu sedam decenija, a Oscar je osvojio za ulogu Maca Sledgea u filmu “Tender Mercies”.

Publika ga širom svijeta posebno pamti po ulozi Toma Hagena u “Kumu”, gdje je kao savjetnik porodice Corleone ostavio jedan od najupečatljivijih tragova u historiji filma, a ulogu je ponovio i u nastavku.

Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima je i uloga pukovnika Kilgorea u “Apocalypse Now”, a isticao se i u seriji “Lonesome Dove”, dok je u filmu “The Apostle” potpisao i dio autorskog rada kao scenarista i producent.

pročitajte i ovo

Vijesti

U Kladnju poginuo bivši komandant Vojske RS osuđen za ratne zločine

Istaknuto

Najvažnije noći u Ramazanu – Lejletul-Bedr i Lejletul-Kadr u mjesecu posta

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. februar

BiH

Dan nezavisnosti u nedjelju, evo zašto se ne prenosi na ponedjeljak

BiH

Retrospektiva 2025: Šta je BiH uradila za sigurnost žena?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]