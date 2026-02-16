Oskarovac Robert Duvall preminuo u 96. godini

Oskarovac Robert Duvall preminuo je u 96. godini, a vijest je potvrdila njegova supruga Luciana, prenose mediji.

U poruci upućenoj javnosti navela je da je Duvall preminuo mirno, kod kuće, okružen porodicom, te zamolila za privatnost dok se opraštaju i prisjećaju trenutaka koje je ostavio iza sebe.

Duvall je iza sebe ostavio karijeru dugu sedam decenija, a Oscar je osvojio za ulogu Maca Sledgea u filmu “Tender Mercies”.

Publika ga širom svijeta posebno pamti po ulozi Toma Hagena u “Kumu”, gdje je kao savjetnik porodice Corleone ostavio jedan od najupečatljivijih tragova u historiji filma, a ulogu je ponovio i u nastavku.

Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima je i uloga pukovnika Kilgorea u “Apocalypse Now”, a isticao se i u seriji “Lonesome Dove”, dok je u filmu “The Apostle” potpisao i dio autorskog rada kao scenarista i producent.