Otkrivamo kako prirodno skinuti šminku i njegovati kožu bez agresivnih preparata

Prirodno skidanje šminke postaje sve popularnije među ženama koje žele izbjeći agresivne preparate i sačuvati zdravlje kože.

Namirnice koje se već nalaze u kuhinji mogu biti jednako učinkovite kao kupovni proizvodi, a pritom su nježnije i bogate hranjivim sastojcima.

Mlijeko i jogurt kao blagi čistači kože

Mlijeko je poznato po sposobnosti da čisti i najdublje slojeve kože, a posebno se preporučuje osobama s osjetljivim očima.

Djeluje umirujuće, uklanja masnoću i ne narušava prirodnu barijeru kože. Proteini iz mlijeka lako se upijaju i potiču obnovu ćelija, zbog čega koža nakon čišćenja ostaje mekana i njegovana. Jednostavnom kombinacijom mlijeka i nekoliko kapi bademovog ulja može se dobiti učinkovito sredstvo za skidanje makeupa.

Sličan učinak ima i jogurt, koji dodatno vlaži kožu i vraća joj elastičnost. U kombinaciji s bademovim, kokosovim ili maslinovim uljem, jogurt pomaže ukloniti ostatke šminke i ostavlja osjećaj svježine bez zatezanja.

Krastavci za svježinu i regeneraciju

Krastavci su bogati silicijem, mineralom koji jača vezivno tkivo i potiče prirodnu proizvodnju kolagena. Upravo zbog toga imaju važno mjesto u njezi kože, posebno kada je riječ o usporavanju procesa starenja.

U kombinaciji s mlijekom, krastavac može poslužiti kao prirodno sredstvo za uklanjanje šminke i nečistoća.

Mješavina izmiksanog krastavca i mlijeka, blago zagrijana i ohlađena, daje prirodni tonik koji čisti i osvježava lice. Jednostavnija verzija podrazumijeva cijeđenje soka od krastavca uz dodatak nekoliko kapi dječijeg ulja, što je idealno rješenje za svakodnevnu njegu.

Biljna ulja kao moćni saveznici

Biljna ulja su među najučinkovitijim prirodnim sredstvima za skidanje šminke, uključujući i vodootpornu maskaru. Maslinovo ulje lako otapa šminku i ne isušuje kožu, a može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s ricinusovim uljem.

Takva mješavina odgovara većini tipova kože, dok se čisto ricinusovo ulje posebno preporučuje masnoj koži.

Kao alternativa maslinovom ulju često se koriste bademovo ulje i ulje sjemenki grožđa, koji su bogati vitaminom E i pomažu u očuvanju elastičnosti i zdravog izgleda kože. Prirodno skidanje šminke na ovaj način ne samo da čisti lice, već istovremeno njeguje kožu i pomaže joj da zadrži prirodni balans.