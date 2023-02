Ove sedmice temperature u planinskim krajevima i do -20 °C

Sedmicu pred nama u Bosni i Hercegovini obilježit će hladnoće. Temperature zraka u planinskim krajevima spuštat će se i do – 20 stepeni.

Negativne temperature izvjesne su i u većem dijelu Hercegovine. U Hercegovini i zapadnoj Bosni preovladavat će vedro, a u ostatku zemlje oblačno, pri čemu nije isključena pojava slabog snijega. Puhat će slab vjetar sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena bura koja će postepeno slabiti.

Jutarnje temperature zraka varirat će od -13°C do -7°C u Bosni, a na jugu Hercegovine do 2°C. Najviše dnevne temperature između -5°C i 2°C, na jugu zemlje do 5 stepeni. Temperature će za dane vikenda u jutarnjim satima biti nešto veće i kretat će u rasponu između -8 °C do 0°C, do 4°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne do 5°C u Bosni i 10 °C u Hercegovini.

U periodu od 13. do 20. februara prognozira se naoblačenje s padavinama. Početkom sedmice prognozira se kiša na području sjeverne Bosne i u Hercegovini. Snijeg je izvjestan u centralnoj Bosni. U drugom djelu sedmice preovladavat će stabilno s temperaturama nešto većim od prosjeka.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između -4°C i 2°C u Bosni do 5°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 0°C i 6°C u Bosni do 10°C u Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.