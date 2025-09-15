Zvijezda serije Adolescence, Owen Cooper postao najmlađi dobitnik Emmyja

Ovogodišnja dodjela nagrada Emmy ostat će upisana u povijest zahvaljujući 15-godišnjem Owenu Cooperu, zvijezdi Netflixove hit serije Adolescence.

Mladi glumac postao je najmlađi muški dobitnik glumačke nagrade u povijesti Emmyja, osvojivši kipić za izvanrednog sporednog glumca u ograničenoj seriji ili TV filmu.

Cooper je u hvaljenoj drami utjelovio 13-godišnjeg Jamieja Millera, dječaka uhapšenog pod sumnjom za stravično ubistvo. Posebnu težinu njegovom uspjehu daje činjenica da mu je ovo bila prva glumačka uloga. Serija Adolescence postala je druga najgledanija Netflixova serija na engleskom jeziku, što je dodatno učvrstilo njegov meteorski uspjeh.

Primajući nagradu, Cooper se zahvalio ekipi serije i svojim roditeljima, poručivši da je sve moguće ako se dovoljno trudiš.

„Prije tri godine bio sam nitko, a sada sam ovdje. Koga briga ako se osramotite? Sve je moguće“, rekao je, šaljući snažnu poruku publici.

Njegovom pobjedom srušen je rekord koji je od 1994. godine držao Michael A. Goorjian, koji je tada imao 23 godine kada je nagrađen za film David’s Mother. Cooper je postao i najmlađi muški glumac uopće s osvojenim Primetime Emmyjem, nadmašivši Scotta Jacobyja, koji je 1973. nagrađen u dobi od 16 godina za ulogu u seriji The Certain Summer.

Podsjetimo, nagrade za najbolju glavnu mušku ulogu i najbolju sporednu žensku ulogu u limitiranoj seriji pripale su njegovim kolegama iz serije Adolescence, Stephenu Grahamu i Erin Doherty.

Psihološka drama Adolescence nagrađena je i za najbolju limitiranu seriju, režiju i scenarij, potvrdivši status jedne od najuspješnijih Netflixovih produkcija godine. Serija donosi mračnu i napetu priču o odrastanju, identitetu i moralnim dilemama kroz oči tinejdžera suočenog s teškim optužbama. Upravo taj spoj napetosti, snažnih glumačkih izvedbi i vrhunske produkcije učinio ju je globalnim fenomenom koji i dalje privlači nove gledatelje.