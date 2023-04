Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 25.04.2023. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle

– u ulici Peje Markovića i naselje Hudeč u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u ulicama Franjevačka od broja 28 do broja 42, Pazar od broja 1 do broja 14, Ratimira Deletisa od broja 1 do broja 13 u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naselju Brda u vremenu od 08:00 do 08:45 sati,

– u naselju Salihbašići u vremenu od 09:00 do 09:45 sati,

– u naselju Murati u vremenu od 10:00 do 10:45 sati,

– u naselju Sladna Kovačevići u vremenu od 11:00 do 11:45 sati,

– u dijelu naselja Sladna kod doma u vremenu od 12:00 do 12:45 sati,

– u naselju Omerbašići u vremenu od 13:00 do 13:45 sati,

– u naselju Sladna Sišnica u vremenu od 14:00 do 14:45 sati,

– u naselju Sladna Skopljaci u vremenu od 15:00 do 15:45 sati.

3. Općine Kladanj:

– u naseljima: Stupari, Dubrava, Prijanovići, Trnovače, Noćajevići, Krivajevići, Suha, Brlošci, Gojakovići, Tarevo, Čifluk, Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Rogoze, Vranovići, Mladovo, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Brateljevići, Drinjače, Kladanjske, Bebrava, Hotel Muška Voda, Luka Tuholj, Miljevica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 26.04.2023. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naselju Dokanj u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u naseljima: Demirovići, Breze, Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska Poljana, Hrvatska Poljana, Klade, Kiseljak, Ljubače, Kovačevići, Cerik , Cerovi, Husino Dom, Bjeluše, Husino Škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, Pranjići, Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajić, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola ,Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 15:00 do 17:00 sati.

2 . Grada Živinica u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Pepići, Hođžići, Kadići ,Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 15:00 do 17:00 sati.