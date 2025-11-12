Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 13.11.2025.godine (četvrtak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Đure Đakovića, Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska, Nesiba Malkića, Topolica, Fadila Jahića Španca i Panorama u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici Đure Đakovića u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

2. Grada Lukavca u dijelu naselja Bokavići (od raskršća prema Kiseljku) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Općine Sapna u naselju Kobilići u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

4. Grada Srebrenika:

– u naselju Tinja Kolona u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Grabovci, Rapatnica, Donji Moranjci,Novo naselje Luka,Badžići,Uroža, Šahmeri, Behrami. Dedići, Seona, Padališta, Lipje, Cage i Dubokog Potok – škola u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u naseljima: Uroža, Šahmeri, Behrami. Dedići, Seona, Padališta, Lipje, Cage i Dubokog Potok – škola u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

5. Grada Živinica u ulici Meše Selimovića prema pošti i Bezistanu u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

Dana 14.11.2025.godine (petak) na području

1.Grada Tuzle:

– u naselju Vrapče u vremenu od 09: 00 do 11:00 sati.

– u ulicama: Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska, 17. Septembra i 1. Marta u vremenu od 12: 00 do 14:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naselju Čojluk u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Mehmeduša u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

3. Komplet Općina Čelić u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

4. Grada Živinica u naseljima: Toplica, Berbernjak, Gornja Lukavica, Krivača, Krivača, Bezdan, Brodić, Đžankići Svojat, Zelenika, Gračanica Selo, Svojat, Tupkovići, Ćasuri, Samardžije i Repuh u vremenu od 09.30 do 15:00 sati.