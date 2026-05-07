Planska isključenja električne energiju na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do privremenih prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Tuzla i Kladanj.

U petak, 8. maja, na području Tuzle bez električne energije će biti:

ulica Dr. Rose Hadživuković u periodu od 9:30 do 12:00 sati,

ulice Kojšino, Kozlovačke čete, Hamdije Pozderca, Igmanskog marša i Kicelj u periodu od 9:30 do 13:00 sati.

Dan kasnije, u subotu, 9. maja, planirani prekidi električne energije najavljeni su na području Kladnja, i to u naseljima Drum, Borak i Ski Lift, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.