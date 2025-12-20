Počela izgradnja nove vodovodne mreže u jednoj od tuzlanskih ulica

RTV SLON
Ulica M. Fidahića/Foto: Grad Tuzla

U ulici M. Fidahića započeli su radovi na izgradnji nove vodovodne mreže, čime je napravljen još jedan važan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture i poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života građana.

Izgradnjom nove vodovodne mreže osigurat će se sigurniji, pouzdaniji i dugoročno kvalitetniji uslovi snabdijevanja vodom za domaćinstva u ovoj ulici. Projekat je dio kontinuiranih ulaganja u razvoj lokalne zajednice, s ciljem modernizacije postojeće mreže i rješavanja dugogodišnjih problema stanovnika.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je značaj ovih radova za lokalnu zajednicu.

„Ovo je još jedan važan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitetnijem svakodnevnom životu naših sugrađana. Izgradnjom nove vodovodne mreže stvaramo sigurnije, pouzdanije i dugoročno bolje uslove snabdijevanja vodom za domaćinstva u ovoj ulici. Radovi su dio kontinuiranih ulaganja u razvoj lokalne zajednice, s ciljem modernizacije mreže i rješavanja dugogodišnjih potreba stanovnika“, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Iz Gradske uprave zahvalili su se građanima na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja radova, naglašavajući da se ovim projektom doprinosi stvaranju funkcionalnijeg i ugodnijeg mjesta za život.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Počinju radovi na sanaciji trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića

Tuzla i TK

Tuzla bi uskoro mogla dobiti Ulicu Muhameda ef. Lugavića

Istaknuto

Upozorenje vozačima: Zatvorena raskrsnica prema ulici Hendek

Istaknuto

Završna faza radova na privremenom kružnom toku u Džindić mahali

Tuzla i TK

Počinju radovi: Tuzla uskoro bogatija za još jedan kružni tok

Istaknuto

Završeni radovi sanacije i asfaltiranja u ulici Alije Isakovića u Tuzli

Istaknuto

Jutros hladno i maglovito: Evo kakva nas temperatura očekuje tokom dana

Istaknuto

Vozači oprez: Magla i radovi usporavaju saobraćaj

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je deset beba

BiH

Novo smanjenje doprinosa u 2026. godini, Nikšić iz Mostara poručio da Vlada FBiH ispunjava obećanja

BiH

Gužve na graničnim prelazima na ulazu u BiH pred praznike

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]