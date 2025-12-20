Počela izgradnja nove vodovodne mreže u jednoj od tuzlanskih ulica

U ulici M. Fidahića započeli su radovi na izgradnji nove vodovodne mreže, čime je napravljen još jedan važan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture i poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života građana.

Izgradnjom nove vodovodne mreže osigurat će se sigurniji, pouzdaniji i dugoročno kvalitetniji uslovi snabdijevanja vodom za domaćinstva u ovoj ulici. Projekat je dio kontinuiranih ulaganja u razvoj lokalne zajednice, s ciljem modernizacije postojeće mreže i rješavanja dugogodišnjih problema stanovnika.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je značaj ovih radova za lokalnu zajednicu.

„Ovo je još jedan važan korak ka unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitetnijem svakodnevnom životu naših sugrađana. Izgradnjom nove vodovodne mreže stvaramo sigurnije, pouzdanije i dugoročno bolje uslove snabdijevanja vodom za domaćinstva u ovoj ulici. Radovi su dio kontinuiranih ulaganja u razvoj lokalne zajednice, s ciljem modernizacije mreže i rješavanja dugogodišnjih potreba stanovnika“, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Iz Gradske uprave zahvalili su se građanima na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja radova, naglašavajući da se ovim projektom doprinosi stvaranju funkcionalnijeg i ugodnijeg mjesta za život.