Podnesena krivična prijava protiv Milorada Dodika

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, zbog izjava u kojima je, tokom gostovanja u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine.

Suljagić je potvrdio da je prijavu potpisao i uputio Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Kako je naveo za Detektor, Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, a Tužilaštvo BiH sada ima formalnu prijavu protiv Dodika i na toj instituciji je da postupa dalje.

Dodik je prošle sedmice za Mladića rekao da je „vrhovni komandant VRS“ i „narodni heroj“, te podsjetio da je kao svjedok Odbrane svjedočio u Haagu u predmetima protiv Mladića i Radovana Karadžića. Karadžić, bivši predsjednik RS-a, kao i Mladić, bivši komandant VRS-a, pravosnažno su osuđeni za genocid u Srebrenici i druge zločine počinjene u BiH.

Iz Tužilaštva BiH ranije nisu odgovorili na upite da li su zaprimili prijave protiv Dodika zbog ovih izjava.

Podsjećamo, izmjenama Krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko, zabranjeno je i kažnjivo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine. Zakonom su, između ostalog, predviđene zatvorske kazne za dodjelu priznanja, nagrada, spomenica, privilegija ili drugih oblika javnog isticanja takvih osoba.