Potpisan novi Kolektivni ugovor za metalnu industriju FBiH: Satnica povećana na 6,15 KM

Udruženje poslodavaca u FBiH – Grupacija poslodavaca za djelatnost metalne industrije i Sindikat metalaca FBiH potpisali su novi kolektivni ugovor koji uređuje prava i obaveze radnika i poslodavaca u ovom privrednom sektoru.

Ugovor su potpisali Elvedin Ćosatović, predsjednik pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca, i Almir Salihović, predsjednik Sindikata metalaca FBiH.

Ovim dokumentom detaljno su definisana pitanja iz radnog odnosa, uključujući visinu plaća i naknada, uslove rada, sindikalno djelovanje, kolektivne pregovore, zaštitu na radu i druga pitanja koja nisu u potpunosti obuhvaćena Zakonom o radu.

Jedna od ključnih izmjena odnosi se na povećanje najniže neto satnice, koja će umjesto dosadašnjih 4,40 KM iznositi 6,15 KM. Ova promjena ocijenjena je kao značajan pomak u zaštiti radničkih prava i unapređenju materijalnog položaja zaposlenih u metalnoj industriji.

Novi kolektivni ugovor rezultat je, kako je naglašeno, konstruktivnog dijaloga, međusobnog uvažavanja i zajedničkog cilja da se uredi stabilan i održiv sistem radnih odnosa.

Ugovor stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH