Potpisan novi kolektivni ugovor za radnike u tekstilnoj, kožarskoj i obućarskoj industriji FBiH

Udruženje poslodavaca u FBiH/Grupacija poslodavaca za djelatnost tekstila, kože i obuće FBiH i Sindikat tekstila, kože, obuće i gume potpisali su danas Kolektivni ugovor za djelatnost tekstila, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH.

Taj ugovor rezultat je kontinuiranog socijalnog dijaloga, međusobnog uvažavanja i zajedničkog nastojanja socijalnih partnera da unaprijede uslove rada i očuvaju stabilnost privredne grane koja zapošljava značajan broj radnika u Federaciji BiH.

Novim kolektivnim ugovorom utvrđena je najniža neto satnica od 5,73 KM do šest KM, a u odnosu na prethodni ugovor uvećan je iznos otpremnine u iznosu od dvije prosječne plaće kao i utvrđena povoljnija naknada za topli obrok radnicima u iznosu od 0,3 do 1 posto prosječne plaće ostvarene u FBiH, u zavisnosti od mogućnosti poslodavca.

Kolektivni ugovor su potpisali predsjedavajuća pregovaračkog ima UPFBiH/Grupacija poslodavaca za djelatnost tekstila, kože i obuće FBiH Behrija Huseinbegović i predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume Jakub Skrobo.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i primjenjivat će se godinu dana, uz mogućnost produženja, saopćeno je iz Udruženja poslodavaca u FBiH.