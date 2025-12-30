Poza delfina: jednostavna joga vježba za ravan stomak

Poza delfina je jedna od onih joga vježbi koje izgledaju jednostavno, ali imaju snažan učinak na cijelo tijelo, posebno kada je cilj ravan i zategnut stomak. U suštini, riječ je o pozi u kojoj mirujete, a tijelo samo radi, aktiviraju se duboki mišići, ubrzavaju se metabolički procesi i potiče bolja cirkulacija.

Ova poza se može raditi ujutro ili na kraju dana, naročito ako većinu vremena provodite sjedeći. Upravo tada poza delfina pomaže da se poboljšaju metabolički procesi u karlici, olakša varenje i smanji osjećaj težine u stomaku.

Kako poza delfina djeluje na stomak i tijelo

Kada ste u pozi delfina, vrlo jasno se osjeti aktivacija trbušnih mišića. Stomak je lagano uvučen, a unutrašnji pritisak stvara efekat masaže koji utiče i na potkožne i na visceralne masnoće. Upravo zbog toga ova vježba pomaže u zatezanju abdomena i ubrzavanju sagorijevanja masnoća u tom području. Istovremeno se ubrzava kretanje limfe, što dodatno doprinosi osjećaju lakoće u tijelu.

Osim stomaka, snažno rade ruke i ramena, posebno triceps, mišić koji često ostaje zapostavljen i s vremenom gubi čvrstoću. Aktivacija ovog dijela tijela pomaže u zatezanju područja oko pazuha. Istovremeno dolazi do istezanja zadnje lože, što smanjuje opterećenje na noge i donji dio leđa, posebno kod osoba koje dugo sjede.

Kako pravilno izvesti pozu delfina

Poza delfina se izvodi nakon laganog zagrijavanja, kada su mišići već blago istegnuti. Krenite iz položaja na sve četiri, zatim spuštate ruke na podlaktice tako da su laktovi ispod ramena, a stopala u širini ramena. Iz tog položaja lagano podižite karlicu prema gore, prenoseći težinu tijela na ruke i stopala. Ako su vam noge ukočene, sasvim je u redu da se oslonite na prste.

Glava se opušteno spušta prema dole, a disanje je duboko i mirno, stomakom. U tom položaju ostajete dvadesetak do trideset sekundi, zatim se vraćate u početni položaj. Vježbu možete ponoviti još nekoliko puta, bez forsiranja.

Poza delfina je posebno korisna za sve koji puno sjede, jer pomaže pokretanju energije u karlici i doprinosi zdravlju cijelog tijela, kako kod žena, tako i kod muškaraca.