Predsjednik Evropskog vijeća danas stiže u BiH

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će održati zvanične sastanke s članovima Predsjedništva BiH i predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Prema najavljenom protokolu, sastanak u Predsjedništvu BiH planiran je za 15 sati, dok su izjave za medije predviđene sat kasnije. Nakon susreta s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, javnost će o detaljima biti informisana putem saopćenja.

Očekuje se da će tokom razgovora biti riječi o evropskom putu Bosne i Hercegovine, procesu proširenja Evropske unije, postepenoj integraciji, regionalnoj saradnji, ali i pitanjima sigurnosti i stabilnosti u regiji.

Dolaskom u BiH Costa započinje drugu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Uoči dolaska poručio je da ovom posjetom želi potvrditi da je posvećenost Evropske unije regionu konkretna, te da za zemlje Zapadnog Balkana postoji realna perspektiva proširenja.

Predsjednik Evropskog vijeća na Zapadnom Balkanu boravit će do 5. juna, a tokom posjete kopredsjedavat će Samitom EU – Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu.