Predstavnički dom PSBIH prihvatio hitnu proceduru za izmjene Izbornog zakona BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici prihvatio je zahtjev grupe poslanika SDA da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku, nakon čega je otvorena poslanička rasprava.

Zahtjev su podnijeli poslanici Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Amor Mašović, Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Denijal Tulumović i Midhat Čaušević. Predsjedavajući Kluba poslanika SDA Šerif Špago ranije je pojasnio da je cilj zakonskih izmjena stvaranje uslova za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces.

Prema njegovim riječima, predložene izmjene obuhvataju sedam članova Izbornog zakona BiH. Jedna od ključnih promjena odnosi se na ukidanje obaveze da Vijeće ministara BiH daje saglasnost na sistematizaciju radnih mjesta u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Špago je naglasio da je CIK BiH nezavisno tijelo koje imenuje Predstavnički dom te da nema potrebe da izvršna vlast daje saglasnost za njegov unutrašnji rad.

Izmjenama se, kako je naveo, briše odredba koja se odnosi na saglasnost Vijeća ministara, a dodatno se predlažu korekcije u dijelu koji reguliše centralni birački spisak, sadržaj tog spiska, izgled i način korištenja glasačkih listića, kao i sam postupak glasanja. Cilj je omogućavanje primjene tehnologija poput skeniranja glasačkih listića i elektronskog brojanja glasova. Špago je istakao da se prijedlog u velikoj mjeri oslanja na inicijative Centralne izborne komisije, koja je ranije upozorila da bez izmjena zakona već nabavljena oprema ne može biti korištena.

Na istoj sjednici, Predstavnički dom nije prihvatio da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, čiji su predlagači Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović, razmatra po hitnom postupku. Odbijen je i prijedlog da zakon bude razmatran u skraćenoj proceduri, te će se o njemu odlučivati u redovnom zakonodavnom postupku.

Jedan od predlagača, poslanik Nihad Omerović, naveo je da bi predloženo zakonsko rješenje omogućilo sprečavanje daljnjeg odlaska deficitarnog policijskog kadra u penziju po sili zakona, kao i jačanje kadrovskih kapaciteta policijskih agencija. Nasuprot tome, poslanica Sanja Vulić izjavila je da Klub SNSD-a ne može podržati hitni postupak, navodeći da su im se obraćali zaposleni iz više policijskih agencija koji smatraju da bi takvo rješenje moglo dovesti do diskriminacije mlađih službenika.

Vulić je upozorila da bi, umjesto jačanja sistema, moglo doći do odlaska mlađih kadrova u druge institucije ili entitetske policijske strukture, što bi dodatno zakomplikovalo stanje u sigurnosnim agencijama. Omerović je, odgovarajući na te navode, istakao da zakon upravo štiti policijske službenike sa nižim činovima i da ne stoje tvrdnje o diskriminaciji bilo koje kategorije.

Predsjedavajući Kluba poslanika SDA Šerif Špago također je kazao da taj klub ne može podržati hitni postupak, navodeći da su i brojni policijski službenici izrazili stav da zakon treba dodatno doraditi kako bi se eventualne korekcije mogle ugraditi prije konačnog usvajanja.

Poslanici nisu prihvatili ni da se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači isti poslanici, razmatra po hitnom postupku. Odlučeno je da se taj zakon razmatra u skraćenoj proceduri.