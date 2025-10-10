Preminuo bh. producent Damir Ibrahimović

Bosanskohercegovački filmski producent Damir Ibrahimović i osnivač produkcijske kuće „Deblokada“, preminuo je sinoć u 61. godini života.

Ibrahimović je 1997. godine, zajedno sa suprugom, rediteljicom Jasmilom Žbanić, osnovao „Deblokadu“, produkcijsku kuću koja je obilježila savremenu bh. kinematografiju. Njihov prvi zajednički projekat bio je film „Crvene gumene čizmice“.

Tokom karijere producirao je brojne značajne filmove, među kojima su „Grbavica“, „Na putu“, „Love Island“, „Jedan dan u Sarajevu“, „Znam kako dišeš“, „Blum: Gospodari svoje budućnosti“ i međunarodno priznati „Quo Vadis, Aida?“, koji je bio nominovan za Oscara.

Damir Ibrahimović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a Jasmilu je upoznao u skloništu tokom opsade Sarajeva. Zajedno imaju kćerku Zoe Ibrahimović, studenticu Njemačke akademije za televiziju i film u Berlinu, koja je odlučila slijediti roditeljske korake u svijetu filma.

Porodica Ibrahimović ove godine se pojavila na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala, gdje su Damir, Jasmila i Zoe još jednom pokazali zajedništvo i ljubav prema filmskoj umjetnosti.