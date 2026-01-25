Preminuo Dalibor Brun, jedno od prepoznatljivih imena pop muzike

Dalibor Brun preminuo je u 76. godini. Bio je jedno od prepoznatljivih imena domaće zabavne i pop muzike, s karijerom koja je trajala decenijama.

Iako ga dio publike najviše veže za period 1990-ih, na sceni je bio prisutan još od kasnih 1960-ih. Pjevao je u sastavima Uragani i Korni grupa, a kao solo izvođač djelovao je od 1969. godine.

U biografskim izvorima navode se različite informacije o mjestu njegovog rođenja, spominju se Rijeka i Sisak, ali je njegova karijera snažno vezana za Rijeku i riječki muzički krug iz kojeg je i krenuo. Tokom godina nastupao je na nizu festivala koji su u to vrijeme imali važnu ulogu u afirmaciji izvođača, uključujući i velike domaće festivalske scene poput Splita, Zagreba i Opatije.

Brunov stil publika najčešće prepoznaje po emotivnoj interpretaciji i melodičnim pjesmama koje se oslanjaju na klasični pop izraz, često blizak šansoni. Objavio je više albuma i kompilacija, a do kraja života imao je svoju publiku, posebno među slušaocima koji vole “stariju školu” domaće zabavne muzike i pjesme koje su decenijama bile dio radijskog repertoara.