Preminuo Emir Mešić: Godinama ukazivao na nepravilnosti i korupciju

Ali Huremović
Preminuo Emir Mešić, prijavitelj korupcije iz Tuzle

U Tuzli je nakon teške bolesti, u 41. godini života, preminuo Emir Mešić, javnosti poznat po tome što je godinama ukazivao na nepravilnosti i korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine.

Mešić je imao formalni status zaštićenog prijavitelja korupcije prema važećim propisima, no uprkos tome nije dobio sudsku zaštitu u postupcima koji su uslijedili nakon njegovih prijava. Nakon izgubljenog spora bio je raspoređen na niže radno mjesto, a potom je ostao i bez zaposlenja.

Njegov slučaj godinama je bio predmet pažnje javnosti, sindikalnih organizacija i medija, te se često spominjao u kontekstu rasprava o stvarnoj zaštiti osoba koje prijavljuju nezakonitosti. Mešićeva istrajnost i spremnost da ukaže na probleme, bez obzira na lične posljedice, ostavili su snažan trag među kolegama i građanima.

Od Emira Mešića oprostili su se prijatelji i kolege, ističući njegovu dosljednost, osjećaj za pravdu i lični integritet.

Dženaza i ukop Emira Mešića bit će obavljeni na mezarju Kovačevići u Tuzli 14.12.2025. u 15 sati.

