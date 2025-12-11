Preminuo fratar Franjo Ninić, dugogodišnji teolog i župnik u Tuzli

Bosanska franjevačka provincija objavila je da je preminuo fratar Franjo Ninić, teolog i dugogodišnji pastoralni djelatnik koji je obilježio vjerski i društveni život u Tuzli, Zvorniku i Srebrenici.

Franjevac Franjo Ninić srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, a teološki studij završio je u Sarajevu. Svećenički red primio je 2006. godine, nakon čega je obavljao kapelansku službu u Kiseljaku i radio u redakciji časopisa „Svjetlo riječi“.

Nakon postdiplomskog studija u njemačkom Münstru, koji je završio 2014. godine, započeo je službu u Tuzli. Od 2019. godine preuzeo je vođenje župe u Zvorniku i Srebrenici, gdje je vodio pastoralni rad u iznimno zahtjevnim okolnostima, a sve vrijeme nastavio je svoju službu i teološki angažman u Tuzli.

Poznat je i po svom pisanju te teološkim promišljanjima, posebno o odnosu vjere i nacionalizma, kao i o izazovima bosanskohercegovačkog društva, o čemu je govorio i u intervjuima za medije.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je žalost među vjernicima i kolegama koji ga pamte kao predanog svećenika, posvećenog duhovnom radu, obrazovanju i dijalogu. Iz Franjevačkog samostana Tuzla oprostili su se od fra Franje porukom u kojoj su istakli da je bio brat, prijatelj i čovjek koji je ostavio trag u zajednici, uz citat Maka Dizdara koji je često navodio i sam: „Zemlja je smrtnim sjemenom posijana. Ali smrt nije kraj… Smrću je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda.“

Detalji o komemoraciji i sprovodu bit će objavljeni naknadno.