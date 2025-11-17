Preminuo general Muharem Fetahagić

General Muharem Fetahagić preminuo je 16. novembra u Sarajevu, u 88. godini života, potvrdili su iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine.

Dženaza namaz i ukop bit će obavljeni u srijedu, 19. novembra, u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare u Sarajevu, gdje će se porodica, saborci i poštovaoci oprostiti od generala Muharema Fetahagića.

General Muharem Fetahagić rođen je 14. decembra 1937. godine u Derventi, osnovnu, srednju i učiteljsku školu završio je u Gračanici, gdje je nakon školovanja kratko radio kao učitelj, prije nego što je vojni poziv odredio nastavak njegovog životnog puta.

Vojnu akademiju bivše JNA pohađao je u Beogradu od 1958. do 1961. godine, nakon čega je raspoređen na službu u Tuzli, gdje je napredovao od komandira voda i čete do važnih dužnosti u komandi divizije, uz dodatno stručno usavršavanje u Sarajevu i na Komandno–štabnoj akademiji u Beogradu, gdje je proglašen najboljim studentom generacije.

U Sarajevo je prekomandovan 1981. godine na dužnost sekretara Predsjedništva SKJ Sarajevske armijske oblasti, a od 1983. godine obavljao je funkciju pomoćnika komandanta Teritorijalne odbrane SR BiH, da bi 1986. bio imenovan za republičkog sekretara za narodnu odbranu u Izvršnom vijeću SR BiH, na kojoj je ostao do 1991. godine.

Nakon toga general Muharem Fetahagić postavljen je za zamjenika komandanta Teritorijalne odbrane SR BiH, a zatim prekomandovan na dužnost komandanta korpusa bivše JNA u tadašnjoj SR Makedoniji, odakle se korpus u martu 1992. povukao na teritoriju Srbije.

Uoči početka agresije na Bosnu i Hercegovinu vraćen je u Sarajevo na dužnost pomoćnika komandanta 2. vojne oblasti tadašnje Jugoslovenske armije, ali se već 13. aprila 1992. godine stavio na raspolaganje legalnim organima Republike Bosne i Hercegovine, napustio komandu i prešao u objekte tadašnje Vojne bolnice u Sarajevu, obavijestivši rukovodstvo države da želi stati u odbranu zemlje.

Time je postao jedan od rijetkih generala bivše JNA koji se otvoreno stavio na raspolaganje zvaničnim institucijama Bosne i Hercegovine i njenim odbrambenim strukturama, te je tokom rata obavljao savjetničke dužnosti u Ministarstvu odbrane RBiH, a od oktobra 1993. bio načelnik Uprave za vojno školstvo i obuku u istom ministarstvu.

U penziju je otišao 1996. godine u činu brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, ostavivši trag u vojnim strukturama i među saborcima, koji ga pamte po profesionalnosti i odluci da u ključnom trenutku stane uz državu Bosnu i Hercegovinu.