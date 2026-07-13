Pretežno sunčano vrijeme širom BiH, temperature do 35 °C

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblaka u jutarnjim satima očekuje se u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će tokom dana u većem dijelu zemlje biti sunčano.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 15 i 21 stepen, a na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 25 do 31 stepen, dok će u Hercegovini dostići i 35 stepeni Celzijusa.

Prema biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se povoljnije biometeorološke prilike. Svježije jutro i duži sunčani periodi trebali bi pozitivno utjecati na većinu građana, posebno na hronične bolesnike i meteoropate.

Ipak, zbog visokih temperatura u poslijepodnevnim satima i visokog UV indeksa, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu, smanjenje fizičkih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana te korištenje odgovarajuće zaštite od sunčevog zračenja.