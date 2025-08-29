Prijeteća poruka Jergoviću prešarana crvenim srcima

Ali Huremović
Prijeteća poruka Jergoviću prešarana crvenim srcima
FOTO: N1

Na fasadi zgrade u kojoj živi poznati pisac Miljenko Jergović jučer je osvanuo grafit sa prijetnjom: „Jedne kolovoške noći Miljenko neće dobro proći. Naša država, naša pravila.“

Nekoliko sati kasnije, fotografija grafita pojavila se u javnosti – ali ovaj put prešaranog crvenim srcima. Objavila ju je novinarka Maja Sever uz poruku: „Hvala. Ne bojimo se i ima nas.“

Jergović je ranije na Facebooku napisao da prijetnju shvata vrlo ozbiljno, naglašavajući da zna „s koje strane dolazi“ i da ovakvi napadi imaju za cilj ne samo zastrašiti njega, već i proizvesti nelagodu među njegovim susjedima. Dodao je i da neće podnositi prijavu policiji jer nema povjerenja u institucije, ali da će svaki napad učiniti javnim.

Na njegove izjave reagovala je i Vlada Hrvatske. Osudili su prijetnje, ali su ironično odbacili Jergovićeve navode da iza grafita stoje premijer Andrej Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, poručivši da Vlada radi na stvaranju tolerantnog društva.

