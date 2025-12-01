Ovi prirodni saveznici protiv bora nalaze se u vašoj kuhinji

Bore predstavljaju veliki problem mnogim ženama, a rješenje se često krije upravo u kuhinji. Postoji više načina koji mogu da pomlade kožu lica bez kupovine skupih preparata, a posebno se izdvajaju prirodni sastojci koje gotovo svi već imaju u domu.

Smjesa od bjelanca na prvom mjestu

Smjesa od bjelanaca smatra se jednim od najjednostavnijih načina da se koži vrati zategnutost. Kada se bjelance odvoji od žumanca i umuti u gustu pjenu, ova lagana krema pruža nježan osjećaj na koži.

Kada se nanese vrhovima prstiju i ostavi da djeluje najmanje pola sata, koža postaje mekša i glatka, a mnoge žene ovu masku drže i tokom noći kako bi pojačale njen učinak. Ujutro je dovoljno isprati lice hladnom vodom da bi se osjetila razlika.

Malinovo ulje za njegu lica

Maslinovo ulje, koje je važan dio ishrane, može biti jednako djelotvorno i za njegu lica. Nakon što se prokuha voda i lica nekoliko minuta izloži pari, nekoliko kapi maslinovog ulja nanosi se nježnim, kružnim pokretima.

Posebno prijatno djeluje na područjima gdje se najčešće pojavljuju bore, poput čela, područja oko očiju i usana. Ulje prodire u dublje slojeve kože i doprinosi njenoj elastičnosti, što može usporiti nastanak novih bora.

Zadnje ali ne manje bitan – krastavac

Krastavac je još jedan nezaobilazan saveznik jer je bogat silicijumom, sastojkom koji podstiče stvaranje kolagena. Kada se nariba svjež krastavac i procijedi sok, on se nježno utapkava na lice.

Ovaj osvježavajući tretman ostavlja se da djeluje oko pola sata, nakon čega se lice ispere vodom. Ako se ponavlja svakoga dana, prve promjene postaju vidljive već nakon nekoliko dana, prenose novosti.rs.