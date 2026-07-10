Promjena na Panonskim jezerima, omogućeno kupanje u burkiniju

Javno preduzeće „Pannonica“ Tuzla izmijenilo je kućni red kompleksa Panonskih jezera, a jedna od najznačajnijih novina odnosi se na pravila odijevanja prilikom kupanja. Prema novim pravilima, posjetiocima je sada dozvoljeno kupanje u kupaćoj odjeći koja pokriva cijelo tijelo, uključujući i burkini.

U izmijenjenom kupališnom redu navedeno je da kupanje nije dozvoljeno bez odgovarajuće odjeće za kupanje, koja mora biti izrađena od materijala poput poliestera, poliamida, elastina, neoprena ili sličnih materijala. Istovremeno je precizirano da takva odjeća može pokrivati cijelo tijelo, osim lica, šaka i stopala.

Ovom izmjenom omogućeno je korištenje burkinija na Panonskim jezerima, što ranije nije bilo izričito definisano kućnim redom.

Osim ove novine, na snazi su i ostala pravila koja se odnose na sigurnost i ponašanje posjetilaca. I dalje je obavezno tuširanje prije ulaska u vodu i korištenje toaleta, dok su zabranjeni skakanje u vodu, ronjenje, opasne igre u vodi, unošenje staklene ambalaže, alkohola, oružja, nargile, kao i kućnih ljubimaca u kompleks jezera.

Iz kućnog reda također proizlazi da je kupanje na Panonskim jezerima i slapovima na vlastitu odgovornost, uz obavezu poštivanja zastava upozorenja i uputa spasilačko-redarske službe. Uprava kompleksa zadržava pravo udaljiti posjetioce koji ne poštuju propisana pravila