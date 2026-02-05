Pušteni nalozi za isplatu januarskih naknada osobama s invaliditetom i civilnim žrtvama

Za januarske naknade osobama s invaliditetom i civilnim žrtvama rata izdvojeno je 27,8 miliona KM, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su danas pušteni nalozi za isplatu prvih ovogodišnjih primanja.

Od ukupnog iznosa, 24.416.000 KM odnosi se na isplatu neratnih invalidnina, dok je 3.431.000 KM namijenjeno naknadama civilnim žrtvama rata. Isplatom su obuhvaćene ukupno 50.730 osoba s invaliditetom sa 90 i 100 posto invaliditeta, kao i oko 9.000 civilnih žrtava rata.

Iz Ministarstva podsjećaju da je početkom godine počela primjena izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te da se osnovice ovih naknada vežu za boračku osnovicu.

Navode da će prvo usklađivanje neratnih invalidnina i naknada civilnih žrtava rata biti izvršeno u junu, dok je novina da je za ovu godinu predviđeno i drugo usklađivanje, u skladu s budućim korekcijama boračke osnovice.

Prema prvim procjenama nadležnog sektora, ukupno usklađivanje bi moglo iznositi do 17 posto, uz retroaktivnu isplatu za prethodne mjesece.

U budžetu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2026. godinu za naknade osobama s invaliditetom planirano je 336 miliona KM, dok je za civilne žrtve rata predviđeno 31,5 miliona KM.