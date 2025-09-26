Razdvajanje mliječnih i biljnih proizvoda: Šta donosi novi pravilnik u BiH

Predstavnicima Grupacije prerađivača mlijeka pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine predstavljen je Nacrt pravilnika o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast i druga biljna ulja i masti. Dokument je pripremljen s ciljem suzbijanja obmanjujućih praksi koje potrošače dovode u zabludu u pogledu sastava i svojstava ovih proizvoda, saopćeno je iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi, Pravilnik je izrađen kao rezultat višegodišnje inicijative i saradnje Agencije, Komore i prerađivača, a odnosi se na fizičko razdvajanje mliječnih proizvoda od onih biljnog porijekla koji ne sadrže mlijeko niti dozvoljene sastojke mlijeka, ali nazivima asociraju na mliječne proizvode (biljno mlijeko, biljni jogurt, biljni sir, biljni maslac).

Preciznije deklarisanje proizvoda biljnog porijekla smanjuje mogućnost obmanjivanja potrošača, a istovremeno ispunjava međunarodne trgovinske obaveze. Potrošač na taj način lakše prepoznaje nutritivne vrijednosti mliječnih proizvoda i njihove dokazane zdravstvene koristi. Donošenje pravilnika imalo bi značajan uticaj i na proizvođače mliječnih proizvoda, jer bi se stvorio jasno definisan pravni okvir kojim bi se spriječilo zavaravajuće označavanje i nelojalna konkurencija, pojašnjavaju iz Agencije.

Sličan model označavanja i razdvajanja proizvoda biljnog i životinjskog porijekla već se primjenjuje u Republici Srbiji, gdje je od 1. augusta 2025. godine na snazi Uredba kojom je uređeno dodatno razdvajanje ovih proizvoda od mliječnih.

Osim predstavljanja Nacrta pravilnika o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda s palminim uljem i drugim biljnim mastima, prof. dr. sc. Katica Arar, šefica Odjela za naučnu saradnju u Agenciji za sigurnost hrane BiH, 23. septembra 2025. godine u Sarajevu održala je i sastanak s predstavnicima Grupacije proizvođača bezalkoholnih pića i voda. Na sastanku je razgovarano o potrebi hitne izmjene i dopune Pravilnika o prehrambenim aditivima i njegovom usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije, kao i o drugim pitanjima značajnim za sektor proizvodnje bezalkoholnih pića i voda, navodi se u saopćenju.