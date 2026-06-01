ReWeave: Otvoren javni poziv za učešće u međunarodnoj radionici o održivoj modi

Goethe-Institut, u saradnji sa EUNIC klasterom Bosna i Hercegovina, objavio je javni poziv za učešće u ReWeave Masterclassu, međunarodnoj radionici posvećenoj održivoj modi, kreativnom dizajnu i socijalnoj inkluziji.

Radionica će biti održana od 12. do 14. juna u prostorijama Goethe-Instituta u Sarajevu, a namijenjena je učenicima, studentima, nastavnicima, mladim dizajnerima i predstavnicima zanatskih udruženja.

Projekat ReWeave – Slow Fashion for Shared Futures usmjeren je na promociju održivosti, kreativnosti i društvene inkluzije kroz modu. U fokusu projekta je odgovor na izazove koje donosi brza moda, posebno u ekološkom i društvenom smislu. Kroz ovaj program nastoji se povezati tradicionalna zanatska vještina sa savremenim, ekološki prihvatljivim dizajnom.

ReWeave Masterclass okupit će stručnjake iz Bosne i Hercegovine i Evrope, koji će sa učesnicima raditi na temama cirkularnog dizajna, etičke proizvodnje, popravke odjeće, upcyclinga i ekološkog poduzetništva. Učesnici će imati priliku steći teorijska znanja, ali i praktične vještine koje se mogu primijeniti u savremenom modnom dizajnu i tekstilnoj proizvodnji.

Poseban značaj projekta ogleda se u njegovom nastavku nakon sarajevskog masterclassa. Lokalni partner Sugar on Top / Stribor Wear će, zajedno s pojedinim učesnicima, sadržaje radionice prenijeti kroz nove radionice u četiri grada u Bosni i Hercegovini. Na taj način projekat će doprinijeti dugoročnom prenosu znanja i jačanju lokalnih zajednica.

Za učešće na radionici prijavite se OVDJE

Završnica projekta planirana je za novembar 2026. godine, kada će biti organizovana javna izložba nastalih proizvoda, kao i modna revija.

Na javni poziv mogu se prijaviti učenici srednjih stručnih škola i univerziteta iz oblasti mode, dizajna i tekstila, nastavnici i edukatori, mladi lokalni dizajneri, te ženske zanatske asocijacije.

Broj mjesta je ograničen, a učesnici će biti odabrani na osnovu motivacije i relevantnosti profila za učešće u radionicama. Prijave su otvorene do 10. juna putem naznačenog linka.

Za sve učesnike bit će pokriveni troškovi ručka i osvježenja, dok će za učesnike koji dolaze van Sarajeva biti osigurani putni troškovi i troškovi smještaja.