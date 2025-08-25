Ribari na Jadranu uočili ajkule

Ribari na Jadranu u nedjelju popodne imali su pune ruke posla kada su u blizini Šibenika i uz obalu Crne Gore zabilježena dva bliska susreta sa ajkulama. Prema riječima svjedoka, ajkule su se pojavile u neposrednoj blizini ribarskih brodova, što je izazvalo iznenađenje i oprez među posadama.

Iako ajkule na Jadranu nisu rijetkost, ovakvi bliski susreti privlače pažnju ribara i turista. Ribari na Jadranu navode da je sve proteklo bez incidenta, ali naglašavaju da slične situacije podsjećaju na važnost opreza tokom ribolova.

Koliko vrsta ajkula živi u Jadranu?

Zanimljivo je da u Jadranskom moru živi više od 30 vrsta ajkula, među kojima su najpoznatije modrulj i glavata psina. Većina tih vrsta nije opasna za ljude, ali rijetki susreti sa većim primjercima uvijek izazivaju pažnju javnosti i podstiču rasprave o morskom ekosistemu.