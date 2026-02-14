Rukometaši Slobode večeras protiv Goražda

RTV SLON
Foto: RK Sloboda

Susret MRK Goražde – RK Sloboda igra se večeras u Sportskoj dvorani Mirsad Hurić u Goraždu sa početkom u 20 sati, u okviru 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Susret dolazi u važnom trenutku sezone za oba tima koji traže bodove u borbi za bolji plasman na tabeli.

Domaći sastav ulazi u meč pred svojom publikom i pokušat će iskoristiti prednost domaćeg terena, dok RK Sloboda dolazi sa ambicijom da prekine niz negativnih rezultata i upiše značajnu pobjedu na gostovanju. U dosadašnjem dijelu prvenstva obje ekipe su pokazivale oscilacije u igri, pa se očekuje neizvjestan duel.

MRK Goražde – RK Sloboda jedan je od zanimljivijih susreta ovog kola Premijer lige BiH, a iz oba kluba najavljuju borbenu utakmicu i maksimalan pristup od prve minute. Publika u Goraždu očekuje punu dvoranu i dobru rukometnu predstavu.

pročitajte i ovo

Sport

Rukometaši Slobode gostuju Goraždu

Sport

Duel donjeg dijela tabele: Rukometaši Slobode gostuju Gračanici

Sport

Rukometaši Slobode gostuju Gračanici: Duel donjeg dijela tabele u 14. kolu...

Sport

RK Sloboda sporazumno raskinuo saradnju s tri igrača

Sport

Upravni odbor RK Sloboda podnio ostavku!

Sport

Rukometaši Slobode u nedjelju dočekuju Krivaju u Mejdanu

Sport

Sloboda danas protiv Gradine otvara pripreme za proljetni dio sezone

BiH

Iz Udruženja likovnih umjetnika BiH se oprostili od Erdoana Morankića

Vijesti

Danas novi protesti zbog tragedije u Sarajevu, građani pozvani ispred Zemaljskog muzeja

Politika

Bećirović s njemačkim ministrom vanjskih poslova o sigurnosti i evropskom putu BiH

Istaknuto

Bh. skijaš Marko Šljivić danas nastupa na Olimpijskim igrama, evo gdje možete gledati

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]