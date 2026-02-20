Sanacija kvara u toku: Više naselja u Tuzli bez vode

Više naselja i ulica u Tuzli danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, saopćeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Naselja Orašje i Markelići bez vodosnabdijevanja zbog prekida napajanja električnom energijom pumpnih stanica.

PLANIRANE OBUSTAVE:

Zbog sanacije kvara na cjevovodu bez vodosnabdijevanja će biti naselje Moluhe, naselje Drežnik, dio naselja Krojčica, dio ulice 18. hrvatske brigade, dio ulice Mitra Trifunovića Uče i dio ulice Bosne Srebrene u periodu od 8 sati do završetka radova.

Veći potrošači: Bingo City Centar, BKC Tuzla i Dorah

Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.