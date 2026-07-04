Tuzla servis: U protekla 24 sata pružene 253 zdravstvene usluge

TUZLA SERVIS 04.07.2024.

*** VODOVOD –Naselje Moluhe bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se četiri saobraćajne nezgode, od toga je tri sa povrijeđenim licima u kojima je četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 253 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je osam intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.