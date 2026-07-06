Saniran pješački most u Slavinovićima koji koriste brojni građani i učenici

Saniran je pješački most u Slavinovićima i ponovo je siguran za građane koji ga svakodnevno koriste za kretanje između dva naseljena dijela ovog tuzlanskog naselja.

Sanacija mosta uslijedila je nakon vijećničke inicijative koju je u Gradskom vijeću Tuzla uputila vijećnica Svjetlana Kakeš, tražeći od nadležnih hitno postupanje zbog sigurnosti građana.

Most je posebno važan za mještane jer povezuje naseljene dijelove Slavinovića, kao i pješački pravac prema Osnovnoj školi Slavinovići i džamiji u ovom naselju. Nakon ranijih upozorenja na loše stanje konstrukcije i drvenih dasaka, izvršena je sanacija, čime je olakšano svakodnevno kretanje građana.

Problem dotrajalog mosta ranije je otvoren kroz inicijativu upućenu Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla. U inicijativi je zatraženo da nadležna služba izađe na teren, izvrši uvid u stanje mosta i poduzme potrebne aktivnosti na njegovoj sanaciji.

U obrazloženju inicijative navedeno je da su drvene daske na mostu bile veoma dotrajale, trule i djelimično polomljene, zbog čega je most predstavljao potencijalnu opasnost za građane. Posebno je istaknuto da ga svakodnevno koristi veliki broj djece, uglavnom učenika koji se kreću prema školi.

Sanacijom pješačkog mosta u Slavinovićima riješen je problem na frekventnoj lokaciji koja je za mještane značajna u svakodnevnom životu. Građani sada ovaj prijelaz mogu koristiti sigurnije, posebno djeca, starije osobe i svi koji se kreću prema školi, džamiji i drugim dijelovima naselja.