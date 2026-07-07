Saobraćajna nesreća u kružnom toku Bukinje

Saobraćajna nesreća u Bukinju kod Tuzle dogodila se danas u kružnom toku, zbog čega se saobraćaj na ovoj dionici odvija usporeno.

Prema fotografiji s mjesta događaja, jedno vozilo završilo je na ostrvu kružnog toka, pri čemu je oštećena saobraćajna signalizacija. Na vozilu su vidljiva oštećenja, a u blizini se formirala kolona automobila.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u ovoj nesreći bilo povrijeđenih osoba, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode.

Vozačima koji se kreću kroz naselje Bukinje savjetuje se dodatni oprez, posebno pri ulasku u kružni tok i uključivanju u saobraćaj.

Više informacija o uzroku nesreće bit će poznato nakon uviđaja nadležnih službi.