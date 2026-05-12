Sedmice sudske nagodbe do 22. maja u sudovima širom BiH

Sedmice sudske nagodbe bit će održane od 11. do 22. maja 2026. godine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Cilj ove aktivnosti je da se što veći broj predmeta riješi mirnim putem, u kraćem i ekonomičnijem postupku za stranke. Sudska nagodba omogućava stranama u postupku da spor okončaju dogovorom, bez dugotrajnog vođenja sudskog postupka i dodatnih troškova.

Iz sudova pozivaju sve zainteresovane stranke, čiji se predmeti vode pred nadležnim sudom, da u periodu trajanja aktivnosti razmotre mogućnost rješavanja predmeta sudskom nagodbom. Stranke mogu samostalno ili putem zastupnika uputiti pismeni prijedlog za zaključenje nagodbe, kontaktirati sudiju koji vodi predmet radi dogovora o terminu ročišta, ili zajedno sa suprotnom stranom pristupiti sudu sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Sedmice sudske nagodbe imaju za cilj i unapređenje efikasnosti sudskih postupaka, ali i promjenu pristupa u rješavanju sporova, tako da se prednost daje bržem, jednostavnijem i za stranke prihvatljivijem rješenju.

Sudska nagodba ima status izvršne isprave, što znači da su stranke dužne postupiti prema dogovoru unesenom u zapisnik, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. Ukoliko jedna od strana ne ispuni dogovorene obaveze, na osnovu sudske nagodbe moguće je pokrenuti izvršni postupak.

Prednost ovakvog načina rješavanja sporova ogleda se i u očuvanju poslovnih, porodičnih ili drugih odnosa između stranaka, jer one same učestvuju u pronalasku rješenja i dogovaraju način okončanja spora.