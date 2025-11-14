Sindikat metalaca FBiH: Radnici nose privredu, ali od plata ne mogu živjeti

Selma Jatić
Sindikat metalaca FBiH: Radnici nose privredu, ali od plata ne mogu živjeti
Sindikat metalaca FBiH: Radnici nose privredu, ali od plata ne mogu živjeti

Dok, kako navode, političari prate rejtinge, a poslodavci bilanse, radnici metalskog sektora i dalje su nosioci privrede, ali ne zarađuju dovoljno za dostojanstven život, saopćio je Sindikat metalaca Federacije BiH povodom 15. novembra – Dana metalaca.

Ističu da je metalski sektor okosnica privrede, ključni generator izvoza i punjenja budžeta, ali da radnici nemaju realnu korist od tog doprinosa. Plate ne prate inflaciju, posebno u privatnom sektoru, dok troškovi života kontinuirano rastu.

“Borba još traje. Sve dok radnik ne može prehraniti porodicu od svoje plate i strahuje zbog bolovanja ili ugovora na određeno, nema dostojanstva”, navode iz Sindikata.

Novi granski kolektivni ugovor, zaključen nakon dugih pregovora sa Udruženjem poslodavaca, donio je povećanje najniže cijene rada. Ipak, upozoravaju da je pred njima još mnogo posla. Procjene da će povećanje najniže plate “uništiti ekonomiju” ocjenjuju manipulacijom.

“Prava prijetnja nije rast plata, nego masovni odlazak ljudi. Bosna i Hercegovina gubi stanovništvo brže nego ijedna država u svijetu”, poručuju.

Od vlasti zahtijevaju da novi Zakon o radu ispravi greške postojećeg, spriječi zloupotrebe ugovora na određeno vrijeme i osigura veću zaštitu radnika. Također traže da najniža plata za 2026. godinu bude značajno povećana, u skladu s rastom troškova života.

“Sretan Dan metalaca svim radnicima”, poručili su iz Sindikata metalaca FBiH.

 

