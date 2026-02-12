Širom BiH 248 domaćinstava ulazi u projekte plasteničke proizvodnje i stočarstva

Muslim Aid Association organizuje svečano potpisivanje sporazuma o saradnji sa 13 partnerskih gradova i općina u okviru novih projekata socio-ekonomskog osnaživanja tokom 2026. godine, kroz koje će biti obuhvaćeno 248 domaćinstava širom Bosne i Hercegovine.

Potpisivanje sporazuma planirano je u ponedjeljak, 16. februara u 12 sati u Hotelu Hollywood u Sarajevu, a događaju će prisustvovati gradonačelnici i načelnici partnerskih lokalnih zajednica.

Riječ je o projektima koji uključuju plasteničku proizvodnju i stočarstvo, s ciljem da porodicama omoguće dugoročan izvor prihoda i stabilnije ekonomske uslove. Program je usmjeren na jačanje lokalnih zajednica i stvaranje održivih modela zapošljavanja i samozapošljavanja.

Iz Muslim Aid Association navode da su od 2016. godine kroz slične projekte podržali više od 3.500 porodica širom BiH, čime su, kako ističu, otvorene konkretne mogućnosti za dugoročnu sigurnost i ostanak mladih u lokalnim sredinama.

U ovom ciklusu projekata partnerske jedinice lokalne samouprave su Bosanska Krupa, Bihać, Zavidovići, Bratunac, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Ljubinje, Donji Vakuf, Bužim, Vukosavlje, Odžak, Milići i Kalesija.

Iz ove organizacije poručuju da projekti ne podrazumijevaju samo dodjelu plastenika i opreme, već razvoj održivih izvora prihoda i dugoročnu ekonomsku sigurnost za korisnike programa,