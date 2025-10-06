Sloboda 2024 ostvarila ubjedljivu pobjedu, uspješni nastupi i mlađih selekcija

ŽFK Sloboda 2024 iz Tuzle nastavlja sa odličnim rezultatima u svim kategorijama.

Seniorke su na domaćem terenu ostvarile ubjedljivu pobjedu protiv ekipe ŽNK Široki Brijeg rezultatom 8:0, u okviru Prve ženske federalne lige.

Utakmica je odigrana na stadionu u Mramoru 5. oktobra 2025. godine. Od prvog zvižduka sudije Tuzlanke su pokazale odlučnost, timsku igru i potpunu kontrolu terena. Protivniku nisu dozvolile da razvije igru, a konstantnim pritiskom i dobrim rasporedom na terenu ostvarile su jedan od najuvjerljivijih trijumfa u sezoni.

Ova pobjeda potvrđuje kontinuitet napretka ekipe koja iz utakmice u utakmicu pokazuje sve veći kvalitet i zrelost. Klub je uputio čestitke protivniku na fer borbi i zahvalio navijačima na podršci.

Uspješan nastup U-15 selekcije u Živinicama

Dan ranije, 4. oktobra, U-15 selekcija ŽFK Sloboda 2024 nastupila je na drugom turniru Ženske lige BiH za pionirke, u organizaciji ŽFK Fortuna Živinice. Turnir je održan na stadionu NK Slaven Živinice.

Tuzlanke su ostvarile dvije pobjede i jedan poraz, uz impresivnu gol-razliku 13:2. U prvom susretu savladale su ekipu ŽFK Fortuna Živinice sa 2:0, dok su u drugom meču poražene minimalno od NK Posavina Domaljevac rezultatom 1:2. Treća utakmica donijela je pravu golijadu i pobjedu od 10:0 protiv NK Krivaja Zavidovići.

Trener Nijaz Selmanović istakao je zadovoljstvo igrom i napretkom ekipe:

– “Kao trener mogu samo čestitati djevojčicama na prikazanoj igri, zalaganju i rezultatu. Iz turnira u turnir pokazuju napredak i vjerujem da ćemo u narednim nastupima ostvariti maksimalan učinak,” poručio je Selmanović.

U-13 selekcija ŽFK Sloboda Tuzla uspješno nastupila u Banovićima

U-13 selekcija ŽFK Sloboda Tuzla učestvovala je 5. oktobra na turniru u Banovićima, gdje je odmjerila snage s domaćim i poznatim ekipama iz BiH.

U prvom meču, Tuzlanke su slavile protiv ŽFK Budućnost Banovići rezultatom 4:3, pokazujući izuzetnu borbenost i timski duh. U drugom susretu pružile su snažan otpor favorizovanom SFK 2000 Sarajevo, ali su poražene 1:0. Posljednja utakmica donijela je težak poraz od ŽFK Radnik Bumerang Bijeljina (5:0), no djevojčice su igrale borbeno do kraja.

Stručni tim kluba istakao je da je turnir bio dragocjeno iskustvo i još jedna potvrda da najmlađa selekcija raste kao tim, pokazuje napredak i veliki potencijal za budućnost.