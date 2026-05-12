Sutra otvaranje pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo na Igmanu

Pritvorska jedinica KPZ-a Sarajevo na Igmanu bit će svečano otvorena sutra, 13. maja 2026. godine, u kompleksu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo u Blažuju, u ulici Kamenolom bb.

Otvaranje Objekta C pritvorske jedinice, servisne zgrade i zgrade Uprave planirano je u 13 sati, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju.

Novoizgrađeni objekti prostiru se na površini od 4.500 metara kvadratnih, a izgrađeni su po standardima visoke energetske efikasnosti. Opremljeni su sistemom vatrodojave, sigurnosnim sistemima kontrole pristupa, kao i sistemima za kontrolu kretanja unutar i van objekata.

Izgradnju i opremanje Objekta C, servisne zgrade i zgrade Uprave KPZ-a Sarajevo finansirali su Evropska unija u iznosu od oko 9,5 miliona KM i Vlada Federacije BiH u iznosu od 5 miliona KM sa PDV-om.

Proširenje kompleksa pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo na Igmanu počelo je 2020. godine, s ciljem povećanja postojećih kapaciteta i izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada.

Objekti visoke sigurnosti namijenjeni su za boravak 150 pritvorenih osoba, a završetkom ovog projekta pritvorska jedinica KPZ-a Sarajevo na Igmanu dobija značajno unaprijeđene uslove za rad i smještaj pritvorenika.